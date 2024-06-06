Контратака морпехов 36-й бригады в Волчанске: две роты оккупантов почти уничтожены, захвачены в плен два командира. ВИДЕО

Морпехи 36-й бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского успешно контратаковали оккупантов в Волчанске на Харьковщине и взяли в плен шестерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пленных два командира штурмовых рот, которые почти полностью были ликвидированы в результате успешных контратакующих действий.

"Украинские морпехи разгромили российских штурмовиков в Волчанске. Сразу два командира штурмовых рот и четверо солдат сдались в плен во время контратаки воинов 36-й бригады морской пехоты. Две российские штурмовые роты уничтожены почти полностью, оба командира рот сдались в плен ранеными вместе с остатками своих солдат. Те, кому хватило ума поднять руки - выжили. Уверенная победа воинов 36-й бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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