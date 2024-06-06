В Часовом Яре спасатели ГСЧС больше не могут работать из-за постоянных обстрелов, в громаде остаются 664 человека, - ГВА
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Часовом Яру Донецкой области уже не могут работать из-за постоянной опасности. Ситуация с поставками лекарств в громаде также остается сложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире "Эспрессо".
"Когда есть периоды между обстрелами, тогда еще возможно работать, но когда идет постоянный обстрел и когда только видят машину, тем более не гражданскую, а спецназначения, вы же понимаете, что эта машина становится их целью. К сожалению, если и можно потушить, то только собственными силами", - сказал он.
Эвакуация продолжается
Чаус отметил, что в громаде до сих пор останутся 664 человека, однако там продолжается эвакуация.
"Есть определенные отработанные пути вывоза людей. Эти люди не живут в одном месте, здесь нет скопления, люди разбросаны по всем микрорайонам громады. Из всех людей, которые остались в громаде, поверьте, с каждым из них военные администрации, наши коллеги не один раз отработали тему эвакуации, фактически с каждым, кто остался этот разговор проводился и не один раз", - рассказал глава ГВА.
Людей сейчас вывозят на Ривненщину.
Ситуация с лекарствами и медициной в городе
"Мы стараемся ее поддерживать, но надо понимать, что в тех условиях, в которых сейчас находится громада - это на грани фактически невозможного. Есть определенный запас лекарств - это и государственные лекарства, которые подвозит первый, второй уровни - у нас работают девушки до сих пор в этом направлении; есть волонтерское движение, которое тоже помогает, мы неоднократно завозили различные лекарственные средства, есть люди, которые остались в громаде и которые работают - это медицинские сестры и один врач - местная женщина. Поэтому работаем, стараемся дальше поддерживать жизнь в громаде и работать", - резюмировал Чаус.