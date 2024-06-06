Трамписты и конспирологи: СМИ проанализировали, кто в США требует остановить поддержку Украины. ИНФОГРАФИКА

Ряд американских политиков, медийщиков, аналитиков, экспертов и организаций активно выступают против предоставления военной помощи Украине. СМИ установили 392 человека и 77 организаций, которые это делают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Texty.org.ua.

По данным издания, более половины фигурантов этого списка принадлежит к движению правых сил. Это, преимущественно, политики трамповского крыла Республиканской партии.

В то же время почти каждый 8-й - представитель движения левых сил: это, в частности, антивоенные активисты и партии левого направления

Остальные не ассоциируют себя с определенными идеологическими платформами. Это, преимущественно, представители медиа и аналитических центров, выступающие против вмешательства США в дела других стран.

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Синий цвет - лица, а красный - организации

Большинство из них не имеют прямых доказанных связей с российским правительством или пропагандистами. Однако они повторяют ключевые месседжи российской пропаганды, призывая власти США дистанцироваться от Украины.

Журналисты отмечают, что только 50 фигурантов этой базы продолжают после 24 февраля 2024-го сотрудничать с российскими медиа и проектами, финансируемыми российскими властями.

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Кто объединяет вокруг себя противников помощи Украине

Дональд Трамп - 45-й президент США, кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2024 году. Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения Трамп лично не высказывался против Украины, он остается ключевым центром притяжения для тех, кто последовательно выступает против поддержки Украины.

Такер Карлсон - американский телеведущий и политический обозреватель, известный ультраконсервативными взглядами. Наибольшую известность получил как ведущий политического ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News. Активный трампист, продвигает российскую пропаганду в отношении Украины. В начале 2024-го взял интервью у Путина, в котором российский диктатор два часа рассказывал миру вымышленную историю о том, почему Украины не существует.

Codepink - левая правозащитная группа, основанная в 2002-м Джоди Эванс и Медеей Бенджамин для противостояния войне в Ираке. Получает финансирование от грантовых организаций, связанных с Коммунистической партией Китая (КПК). На словах осуждает действия РФ, но причину войны видит в расширении НАТО. Считает, что Украина также виновата в агрессии России. Требует отменить санкции против "простых россиян" и учитывать интересы РФ.

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Russia Today (RT) - государственное российское медиа, которое транслирует антиукраинские нарративы на международную аудиторию. По данным сайта SimilarWeb, количество посещений сайта в марте 2024-го составило более 93 млн. Из них 8% были пользователями из США (около 7,5 млн), а 3% - из Канады.

После того, как RT America закрыли, а YouTube-канал RT заблокировали, канал "переехал" на видеохостинговую платформу Rumble, имеющую репутацию пристанища консерваторов и сторонников теорий заговора.

На RT до сих пор работает много американских журналистов. Десятки фигурантов исследования работали, работают или являются частыми гостями эфиров на RT.

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Консервативные аналитические центры - организации, адвокатирующие невмешательство США во внешнюю политику. Среди этих центров крупнейшими и самыми влиятельными являются Институт ответственного государственного управления Квинси (Quincy Institute for Responsible Statecraft) и Фонд "Наследие" (Heritage Foundation).

Infowars - американский ультраправый сайт, специализирующийся на распространении фейковых новостей и конспирологических теорий. Главный редактор этого сайта Алекс Джонс (в 2022-м суд признал его виновным в распространении дезинформации об убийстве в школе) часто гостит на эфирах у Такера Карлсона, который представляет его как "запретного пророка" и "носителя скрытых истин".

Авторы расследования отметили, что это не полный перечень публичных лиц, выступающих за отказ от помощи Украине.

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