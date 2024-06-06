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Темы мирных переговоров не будет на Глобальном саммите мира, - Шольц

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Шольц заявив, що мирних переговорів не буде на Глобальному саміті миру

Канцлер Олаф Шольц заявил, что на Глобальном саммите мира не будут обсуждаться мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Мирных переговоров там еще не будет. Мы еще далеки от этого, пока Россия верит, что она может достичь своих целей на поле боя", - сказал он.

Шольц отметил, что речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать РФ понять, что международное право и Устав ООН действуют.

Канцлер также подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Нет ничего наивного или позорного в том, что граждане беспокоятся о мире". - подытожил он.

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Топ комментарии

  • User Name 7101e41e
    Шах і мат Віслюку і Козирю!
  • Пересічний українець 3af2245a
    "...теми мирних переговорів не буде..."

    Тоді це не самит миру, а так - побалаболити ні про що....
  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Вчора треба було налагодити серійний випуск власних аналогів всіх західних ракет, які у нас були, а не зривати ракетну програму.
    Тоді ворог сто разів подумав би перед тим, як нападати. І навряд чи розпочав повномастабне вторгнення.
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