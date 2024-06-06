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ВР разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны, РЭБы и боеприпасы для нужд ВСУ

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Держспецзв'язку купуватиме дрони й РЕБи для Сил оборони

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11144 о возможности Госспецсвязи временно, на время военного положения, осуществлять закупку дронов, РЭБов, боеприпасов, используемых с дронами, для нужд Сил обороны.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За законопроект проголосовали 275 нардепов.

"Это временная мера. Будет до момента, пока Минобороны не построит инфраструктуру для того, чтобы взять на себя (агентство по закупкам) эту функцию", - сказал Железняк.

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Принятый законопроект теперь официально позволяет Госспецсвязи во время военного положения:

  • закупать БПЛА, средства РЭБ и боеприпасы для собственных нужд, ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции и других силовых структур;
  • организовывать обеспечение этими средствами вышеупомянутых структур по представленным заказам.
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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Один раз в цій конторі вже розікрали гроші на дрони, але висновків ніхто не робить...Може ще і обслуговування F-16 на них повісити...
  • Slava Holt
    А ця структура яким боком до закупівель? В них інші задачі і їх повно чи будуть бюджет пиляти...
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Тобто, МО в себе ще структуру створять?? Щоб кінців зовсім не можна було знайти??
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