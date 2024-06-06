ВР разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны, РЭБы и боеприпасы для нужд ВСУ

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11144 о возможности Госспецсвязи временно, на время военного положения, осуществлять закупку дронов, РЭБов, боеприпасов, используемых с дронами, для нужд Сил обороны.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За законопроект проголосовали 275 нардепов.

"Это временная мера. Будет до момента, пока Минобороны не построит инфраструктуру для того, чтобы взять на себя (агентство по закупкам) эту функцию", - сказал Железняк.

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Принятый законопроект теперь официально позволяет Госспецсвязи во время военного положения: