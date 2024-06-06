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Шольц о разрешении бить немецким оружием по РФ: Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина имеет право на самооборону и защиту своей территории и своих граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Канцлер Германии подчеркнул, что, согласно международному праву, Украина имеет право "защищаться от нападений на свою территорию, свои города и своих граждан".

"Это касается и таких атак, как в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций, расположенных в непосредственной близости к российской границе", - сказал Шольц.

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Напомним, на прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, граничащей с Харьковщиной.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Прежде чем указывать Германии и Шольцу, что им делать, рыбки гуппи должны вспомнить ракетную программу Украины, закатанную в асфальт в 2019-2022 г...
  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Шо байден животворящій робе!!!
  • igor shmatko
    Шольц, меркель, де Тауруси? (с) 😁
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