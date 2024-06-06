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Около 15% военнообязанных уточнили свои данные в "Резерв+", - Минобороны

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Скільки військовозобов'язаних уточнили свої дані

Более 1,4 млн граждан обновили свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦПАУ и приложении "Резерв+".

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Цифра, которая сегодня у нас актуальна по "Резерву+" - это 1 млн 412 тысяч. Действительно, эти люди отдали предпочтение цифровому приложению. Но загрузили его значительно больше людей. То есть мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но, возможно, чуть позже", - рассказал он.

По словам Лазуткина, у "Резерв+" есть большой потенциал.

"На данный момент около 15% уточнили свои данные. Есть возможность для большого количества людей обновить свои данные и таким образом выполнить норму закона", - добавил спикер.

Сейчас, сказал Лазуткин, в приложении обновили свои данные более 18 тыс. украинцев за границей. Это, преимущественно, граждане в Польше, Чехии, Канаде, Германии и США.

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Топ комментарии

  • Alex Nosov dd1cb531
    А толку? В армии как нехватало людей так и не хватает а мусора с ТЦКшниками как охотились так и продолжают охотиться на людей на цулицах. Или ето у вас игра такая зарегистрироваться в приложении чтобы отчитаться за потраченные на него миллионы
  • Георгий Маляренко
    Вони справді вважають, що в Україні є мобілізаційного ресурсу у 9.3 мільйонів чоловіків на даний момент?
  • Николай Влад
    За 20 днів оновили дані лише 15% військовозобов'язаних.
    Лишилось 40 днів до закінчення терміну оновлення даних.
    Такими темпами, оновлять дані меньше половини військовозобов'заних.
    А якщо врахувати, що основна частина з цих 15%, оновили дані в перші дні і вони переважно мають бронь або інваліди, то зараз дуже мало людей оновлюють дані.
    За кордоном взагалі майже ніхто не оновлює.
    То це все означає, що це повний провал влади в питанні примусової мобілізації, навіть під страхом штрафів.
    Треба не тільки кнутом гнати людей а давати і пряники.
    Інакше нічого не вийде.
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