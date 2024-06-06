Около 15% военнообязанных уточнили свои данные в "Резерв+", - Минобороны

Более 1,4 млн граждан обновили свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦПАУ и приложении "Резерв+".

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Цифра, которая сегодня у нас актуальна по "Резерву+" - это 1 млн 412 тысяч. Действительно, эти люди отдали предпочтение цифровому приложению. Но загрузили его значительно больше людей. То есть мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но, возможно, чуть позже", - рассказал он.

По словам Лазуткина, у "Резерв+" есть большой потенциал.

"На данный момент около 15% уточнили свои данные. Есть возможность для большого количества людей обновить свои данные и таким образом выполнить норму закона", - добавил спикер.

Сейчас, сказал Лазуткин, в приложении обновили свои данные более 18 тыс. украинцев за границей. Это, преимущественно, граждане в Польше, Чехии, Канаде, Германии и США.

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