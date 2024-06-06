Системы ПВО и артиллерийские выстрелы - это то, что сейчас самое необходимое, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Сейчас Украина очень нуждается в системах противовоздушной обороны и артиллерийских выстрелах, поскольку она не имеет порохов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор "Українскох бронетехніки" Владислав Бельбас в кулуарах первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина" в Вашингтоне, соорганизатором которого является Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности (NAUDI).

"Средства противовоздушной обороны, артиллерия и третье - все остальное", - сказал он, отвечая на вопрос о топ-3 самых неотложных вооружений для Украины.

Также важным, по словам Бельбаса, является производство артиллерийских выстрелов.

"В Украине нет порохов, американцы не имеют технологии производства советских порохов. ... В порохе важна энергия, которую он дает, скорость горения. Его можно подобрать из, например, американского пороха, но это определенная опытно-конструкторская работа. Можно идти в направлениях освоения производства, но это разные технологии: советского образца и натовского", - сказал гендиректор "Української бронетехніки".

Комментируя первые результаты "Саммита Свободы США-Украина", он отметил, что поражен количеством встреч о возможном сотрудничестве и заинтересованностью американской стороны.

"Уровень представительства – топовые должности в крупных корпорациях, и нацеленность на сотрудничество – другая, даже чем полгода назад", – подытожил Бельбас.

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