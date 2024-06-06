Новости

Адвокату Носову, пытавшемуся дать $200 тыс. взятки, избрали меру пресечения: залог 12 млн грн

2 14213
Адвокату Носову обрано запобіжний захід

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг, 6 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к одному из столичных адвокатов меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн. Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

В течение 2 месяцев подозреваемый должен:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не покидать пределы Киевской области и Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Читайте также: $200 тыс. взятки детективу НАБУ и прокурору САП: Столичному адвокату Носову сообщено о подозрении

Взятка прокурору САП и детективу НАБУ

Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЕК "Укренерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

Впоследствии ему было сообщено о подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столичный адвокат предлагал 200 тыс. дол. взятки детективу НАБУ и прокурору САП

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Andrew Moon
    Українські "адвакати" це сама гнила мерзота в українському "правосудді". Тупо посередники по хабарях, жодних інших знань чи умінь вони не мають і не потребують...
  • CrossFirenko
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    масі наем і в темі і в долі звичайно - нехай не киздить пуштун... а цьому вгодованому хряку тепер точно прийдеться продати супербімер
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости