Адвокату Носову, пытавшемуся дать $200 тыс. взятки, избрали меру пресечения: залог 12 млн грн

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг, 6 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к одному из столичных адвокатов меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн. Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

В течение 2 месяцев подозреваемый должен:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не покидать пределы Киевской области и Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

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Взятка прокурору САП и детективу НАБУ

Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЕК "Укренерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

Впоследствии ему было сообщено о подозрении.

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