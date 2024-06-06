Польские фермеры будут блокировать движение грузовиков в КПП "Рава-Русская - Гребенне" до конца суток 6 июня, - ГПСУ

Польские протестующие решили продолжить блокирование движения украинских грузовиков на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" до конца суток 6 июня. Фермеры не разблокировали пункт пропуска в 14:00, как ранее сообщала польская сторона.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Блокирование польскими фермерами направления пункта пропуска Рава-Русская в указанное время, как это сообщалось ранее, в 14 часов 6 июня не завершится.

По результатам встречи с польскими коллегами, они сообщили, что предварительно разблокирование движения для грузовых транспортных средств в направлении польского пункта пропуска "Гребенне" участниками акции на территории Польши должно состояться в 00:00 07.06.24 года (по киевскому времени)", - рассказал Демченко.

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По словам представителя ГПСУ, пока ситуация не изменилась: польские фермеры не пропускают грузовики на территорию Польши. Небольшое количество грузовиков пересекает границу в направлении Украины, около 60 за минувшие сутки.

По состоянию на утро в очереди на территории Польши находилось около 50 тяжеловозов.

Как информировал Цензор.НЕТ, 4 июня польские протестующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" на границе с Украиной.