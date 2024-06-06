На Глобальном саммите мира Японию будет представлять премьер-министр Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Эсимас Хаяси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Goo.

Он подчеркнул значимость мирного саммита, заявив, что это важная встреча для демонстрации поддержки усилий Украины со стороны международного сообщества.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Сейчас известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

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