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У Финляндии нет планов относительно отправки войск в Украину. Мы продолжим нашу поддержку другими способами, – президент Стубб

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Финляндия продолжит оказывать помощь Украине, но не будет отправлять свои войска в нашу страну.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По его словам, пока что Финляндия не планирует отправлять на территорию Украины своих военнослужащих.

Однако страна продолжит поддерживать Киев различными способами - финансово и военно. Также Хельсинки также уделяет внимание предоставлению Украине боеприпасов.

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"Но мы не изменили нашу линию и будем продолжать нашу поддержку", - подчеркнул Стубб.

Финский президент добавил, что Хельсинки ведет переговоры с союзниками о том, как еще можно помочь Киеву.

Генсек НАТО Столтенберг также сообщил, что Альянс не собирается отправлять своих военных в Украину.

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  • Яр Холодний
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    Достатньо того що фінни стали з нами пліч-о-пліч у єдиному строю і частково з"язують сили ворога на північному рубежі альянсу
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