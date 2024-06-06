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Россияне хотят прорваться к жизненно важной трассе на Константиновку, - ОСГВ "Хортица"

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Ситуація на Сході, де тривають бої

Покровское направление пока остается самым горячим на всей линии фронта.

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Россияне сосредотачивают свои усилия на прорыве обороны, чтобы развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага.

"Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Ну и конечно, после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", - добавил Волошин.

Также, по словам спикера, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. За прошедшую неделю там произошло почти 220 атак. За минувшие сутки там произошло 32 атаки, по состоянию на утро 6 июня 4 атаки были отражены и 6 боестолкновений еще продолжаются.

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Топ комментарии

  • Mart
    Як призначили Сирського так одні прой*би! вже й допомогу надали, а всерівно!
    Говнокомандувача - на мило!!!
  • Луиза Пивдень
    Які росияні ? Хто це, удмурди ,чуваші, якути , татарстанці, мокшанди ...? Нах... завжди називати таким ім'ям... чорті зна кого ? Вони хочуть і Київ за 3 дні ...скажіть українцям ,а чого ви хочите Пан Сірський ...?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Ви праві! Уся ота солянка/венігрет, з представників, яких ви перерахували, ампіратор самозванний, петро, обізвав/дав поганяло, сруськай міф!!!
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