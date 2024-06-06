Глобальный саммит мира будет сосредоточен на возвращении детей в Украину и на продовольственной безопасности, - ОП

На Глобальном саммите мира среди тем, которые будут обсуждать, будет возвращение похищенных украинских детей из РФ, а также продовольственная безопасность.

Об этом заявил советник главы ОП Владислав Власюк во время первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", проходящего в Вашингтоне, соорганизатором которого стала Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Он (Саммит глобального мира. - Ред.) будет сосредоточен на таких темах, как возвращение детей в Украину, безопасность пищевых продуктов, те вещи, которые будут объединять как можно большее количество стран", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темы мирных переговоров не будет на Глобальном саммите мира, - Шольц

Отвечая на вопрос, о результатах работы Саммита мира, отметил, что "это формула мира особенно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности", добавив, что единственная страна, которую можно обвинять за нарушение продовольственной безопасности - это Россия.

Власюк отметил, что продовольственная безопасность остается глобальной целью для всего мира.

"Мы уже поставили десятки поставок зерна, масла в Африканские страны, Йемен... Мы не оставляем африканские страны наедине со своей проблемой, но Россия создает эту проблему", - подытожил советник главы Офиса Президента.

Читайте: В российском оружии находят все больше компонентов из Китая, - ОП