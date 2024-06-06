В центре Киева сбежавший из воинской части мужчина напал на представителя ТЦК

В Киеве возле метро "Крещатик" мужчина спровоцировал конфликт и ударил действующего военнослужащего ТЦК после того, как тот попросил показать военно-учетные документы. Нападающим оказался бывший военный, который самовольно оставил воинскую часть.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 5 июня в центре Киева.

Детали события

Указано, что к военнослужащим территориального центра комплектования подошел человек в гражданском и начал провоцировать конфликт.

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Военнослужащие ТЦК попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих, который служил в боевом подразделении и имеет ранения.

В пресс-службе сообщили, что нападавшего задержала полиция. Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог.

Военный-беглец

"После выяснения подробностей мужчина оказался бывшим военнослужащим, который с 29.04.2023 года самовольно оставил воинскую часть", - отметили в Киевском военкомате.

Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований. Также открыто дело о самовольном оставлении воинской части.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники ТЦК пытались силой затащить мужчину в бус. В ТЦК объяснили, что мужчина - действующий военнослужащий, который пытался сбежать.