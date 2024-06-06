Новости

Уничтожение вражеской техники и методическая ликвидация оккупантов вблизи села Урожайное на Донетчине

12 08221

Украинские воины отбили попытку оккупантов штурмовать позиции вблизи села Урожайное на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя бойцов с захватчиками опубликована в соцсетях. Боестолкновение произошло ночью и снято камерой БПЛА. Последние кадры сделаны уже днем. Оператор дрона заметил тяжелораненого одноногого оккупанта и сбросил рядом с ним боеприпас, который через мгновение взорвался.

"Потрясающее видео уничтожения российской бронетехники возле села Урожайное Донецкой области. Неудачный штурм завершился для оккупантов методичным уничтожением пехоты, оставшейся без прикрытия и шансов на спасение. Последние кадры здесь особенно впечатляют", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский оккупант умирает на украинской земле после сбрасывания с дрона. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Дмитрий Питалов d7355999
    Ну от навіщо цей добрий дрон закобзоніл кацапа? Воно вже і так конало без ноги та з нулем шансів на порятунок! Стерво помучилось би, а люди пораділи, та і ********* пригодився б якійсь іншій падлюці...
  • Vitaliy Vodafone
    тому що воїни на нулі більш гуманніші , ніж в тилу
  • svetoslav17
    То не безпілотник, то Санта подарунок приніс).
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости