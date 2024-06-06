Зеленский провел разговор с Моди: Рассчитываем на участие Индии в Саммите мира на самом высоком уровне

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пожелал скорейшего формирования правительства и плодотворной работы для процветания индийской нации", - говорится в сообщении.

Зеленский и Моди также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Рассчитываем на участие Индии на самом высоком уровне. Пригласил Премьер-министра в Украину", - подытожил президент.

Ранее Нарендра Моди заявил, что Индия примет участие в Глобальном саммите мира.

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