Зеленский провел разговор с Моди: Рассчитываем на участие Индии в Саммите мира на самом высоком уровне
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пожелал скорейшего формирования правительства и плодотворной работы для процветания индийской нации", - говорится в сообщении.
Зеленский и Моди также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.
"Рассчитываем на участие Индии на самом высоком уровне. Пригласил Премьер-министра в Украину", - подытожил президент.
Ранее Нарендра Моди заявил, что Индия примет участие в Глобальном саммите мира.