С начала суток произошло 58 боевых столкновений, почти половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 58 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштба ВСУ на 16:00.

На Лиманском направлении российские захватчики совершили шесть неудачных попыток улучшить свои позиции. Кроме того, враг пытается действовать в районе Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаки врага, в частности - в районах Ивановского и Калиновки. За сегодня общее количество атак оккупантов возросло до четырех.

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений в районах Сокола, Евгеновки, Калинового и Новоалександровки. Враг применяет авиацию. Количество атакующих действий врага возросло до 26.

Также читайте: Напряженная ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях. За минувшие сутки зафиксировано 111 боевых столкновений, - Генштаб

По предварительной информации, пока потери россиян составляют 154 человека убитыми и ранеными. Уничтожен вражеский танк и пять ББМ, еще один танк и три боевые бронированные машины - повреждены.

Продолжается бой на Кураховском направлении. Еще один - в районе Урожайного на Времевском направлении.

На остальных направлениях существенных изменений обастановки нет.

"Наши войска контролируют ситуацию и щемят врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - заверили в Генштабе.

Также читайте: Уничтожение вражеской техники и методическая ликвидация оккупантов около села Урожайное на Донетчине