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Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генштаба и формирование Сил беспилотных систем, - Сырский

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сирський

В Вооруженных Силах Украины продолжается процесс усовершенствования структуры военного управления.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Главная наша задача - сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года.

Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины", - отметил Сырский.

Также главком ВСУ сообщил, что продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, которые осуществляют командование войсками в районах боевых действий.

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"Наша цель, несмотря на российскую агрессию, - создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО", - подчеркнул Сырский.

Топ комментарии

  • Danger Zone
    Це така неймовірно небезпечна та тяжка праця - мо України - волонтери б за місяц все б зробили - генерали вже чотири і кінця не видно - труженикі, мать їх.
  • Kord D
    Совок є совок, а оптимізувати - це як "даєш пятілетку за 3" ні толку ні якості одні балачки і одні пройо.., сирник...
  • Валерій Кваша
    Далі замінювати на лояльних до д'єрмака. І кацапи ніяк прорватися неможуть. Д'єрмаку напевне з фсб догани прилітають.
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