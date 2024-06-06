Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генштаба и формирование Сил беспилотных систем, - Сырский
В Вооруженных Силах Украины продолжается процесс усовершенствования структуры военного управления.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Главная наша задача - сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года.
Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины", - отметил Сырский.
Также главком ВСУ сообщил, что продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, которые осуществляют командование войсками в районах боевых действий.
"Наша цель, несмотря на российскую агрессию, - создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО", - подчеркнул Сырский.