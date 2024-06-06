Аудит НАБУ, изменения УПК и Высший административный суд: в МВФ рассказали, чего ждут от Украины до конца года

Международный валютный фонд ожидает, что Украина, согласно договоренностям по программе EFF, до конца нынешнего года проведет первый аудит НАБУ, укрепит Уголовный процессуальный кодекс и создаст Высший административный суд.

Об этом сказала в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть несколько реформ, о которых я могу сказать", - отметила представитель Фонда в ответ на вопрос Укринформа, каких шагов от Украины по реформам ждет МВФ в первую очередь.

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По ее словам, речь идет прежде всего о внешнем аудите Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В Фонде ожидают, что украинская власть реализует это направление осенью нынешнего года.

Кроме того, до конца года в Фонде ожидают создания в Украине Высшего административного суда.

Напомним, Украина в этом году рассчитывает на три транша МВФ объемом $4,5 млрд.