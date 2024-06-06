Новости

Аудит НАБУ, изменения УПК и Высший административный суд: в МВФ рассказали, чего ждут от Украины до конца года

2 30915
МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что Украина, согласно договоренностям по программе EFF, до конца нынешнего года проведет первый аудит НАБУ, укрепит Уголовный процессуальный кодекс и создаст Высший административный суд.

Об этом сказала в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть несколько реформ, о которых я могу сказать", - отметила представитель Фонда в ответ на вопрос Укринформа, каких шагов от Украины по реформам ждет МВФ в первую очередь.

Читайте также: Украина договорилась с МВФ о новом транше в размере $2,2 млрд, - Шмыгаль

По ее словам, речь идет прежде всего о внешнем аудите Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В Фонде ожидают, что украинская власть реализует это направление осенью нынешнего года.

Кроме того, до конца года в Фонде ожидают создания в Украине Высшего административного суда.

Напомним, Украина в этом году рассчитывает на три транша МВФ объемом $4,5 млрд.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • G.I. Jane 777
    В Кропивницькому сьогодні відбулося чергове судилище над розвідником Романом Червінським. Йому продовжили тримання під вартою. Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці .

    Вбивча історія, заполітизована справа. Корупціонери, яких підозрюють в мільйонних хабарях, на волі, фсбшні агенти в рясах на волі, герой - в тюрмі.
    Було 50 поручителів, були допитані свідки, всі псевдо-докази нібито вини розбиті адвокатами вщент. АЛЕ суд просто задовольнив клопотання прокурорів.

    https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JAPADreeNfWHUBmuoGATdpuT9i8fGazHWdMRZZ8KBLtKR4jhN7RCDTrTfwAnSLFil&id=61558778381497&__cft__[0]=AZWGrBqaYSkJIY5rqoXMNHZmITAobyXYotFewhP6IlFlotiQ5WnQHK4BZd6Dl1aVMzsGZ42gSC0zfFdFrboqDX8o3JUcZ7ktuHql5lqpP4yT7WTqcmHkBf5uLZ116ouvINnill9JJYNrryY4fIdJvRqLuU_g24dVoPJEyi5njoX02w&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

    За репресії проти розвідника Р. Червінського згодом мають відповідати у суді особисто замовники - Зеленський, Єрмак і Татаров.

    А ті, хто зараз на ролях виконавців - прокурори, судді, у процесі проти ЗЕбанди мають відповісти:

    хто безпосередньо давав їм вказівки?
    Романа Червінського триматимуть під вартою у Кропивницькому ще два місяці

    https://dostyp.com.ua/novini/chotiri-desyatki-poruchiteliv-prijshli-v-sud-kropivnickogo-vzyati-romana-chervinskogo-na-poruki/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CZugxUw_7K-yv7ol7NQi0VC8MupVaeQPB20zS_Hrqnj_imfFZJJDBDs0_aem_AXVaQ0M3c978hgfCqPZQ7NIluKNiztVnpXzuR0dkfU_t6wCtAEluPh0xm1cG1KzF86jd4TCyGmsiWUUgJeSFLJJd
  • Пересічний українець 3af2245a
    Завдання зеленим гнидам непросте - надурити партнерів все важче і важче.
    А надурити треба - бо інакше не вкрадеш.
    А вкрасти - це їхня єдина мета.
  • G.I. Jane 777
    ПОТРІБЕН максимальний розголос у справі Червінського, і не лише його! Патріотів, героїв судять прикацаплені виродки по свистку з банкової. Не мовчіть, бо не встигнете отямитися, як на вас будуть нашийники!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости