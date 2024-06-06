НАТО планирует расширить обмен технологиями и разведданными о российском РЭБ с Украиной

НАТО хочет подписать с Украиной соглашение, которое расширит сотрудничество в сфере обмена оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на слова помощника генерального секретаря НАТО Дэвида ван Веела, передает Цензор.НЕТ.

Ван Веел рассказал, что соглашение, которое вводит новые стандарты для обмена информацией между Украиной и НАТО, в частности о цепях поставок беспилотников, будет финализировано до саммита Альянса в Вашингтоне.

По его словам, одна из целей соглашения - помочь Украине стать масштабным поставщиком технологий после окончания войны, а для НАТО речь идет и о подражании некоторых примеров быстрого внедрения и развертывания военных технологий.

"Украинцы внедряют инновации на очень высокой скорости. Но, конечно, россияне не глупые. Это означает, что инновации на поле боя не являются статичной вещью. Это больше похоже на шахматы", - пояснил помощник генсека.

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