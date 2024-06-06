Президент Латвии Ринкевичс: Победа Украины в войне – ее членство в ЕС и НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что победа Украины предполагает членство страны в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом он сказал на форуме по безопасности Riga StratCom Dialogue в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президента Латвии спросили, что именно он имеет в виду под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.

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"У меня очень простой ответ на ваш вопрос. Мы поддерживаем "формулу мира" президента Зеленского. Это первое", - отметил Ринкевичс.

"Второе - Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Вот что для нас будет означать полная победа Украины в этой войне", - добавил он.