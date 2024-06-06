Президент Латвии Ринкевичс: Победа Украины в войне – ее членство в ЕС и НАТО
9338
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что победа Украины предполагает членство страны в Европейском Союзе и НАТО.
Об этом он сказал на форуме по безопасности Riga StratCom Dialogue в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Президента Латвии спросили, что именно он имеет в виду под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.
"У меня очень простой ответ на ваш вопрос. Мы поддерживаем "формулу мира" президента Зеленского. Это первое", - отметил Ринкевичс.
"Второе - Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Вот что для нас будет означать полная победа Украины в этой войне", - добавил он.