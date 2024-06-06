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В Раде зарегистрировали законопроект о бронировании всех работников ГСЧС

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Закон про бронювання рятувальників

6 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает бронирование от мобилизации во время войны всех работников ГСЧС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку законопроекта №11323.

Закон называется "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".

Авторами документа стали народный депутат Алексей Гончаренко и нардеп Георгий Мазурашу.

В карточке законопроекта еще не размещен текст. В то же время Гончаренко заявил, что 100% работников ГСЧС должны получить бронь от мобилизации.

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"Требования четкие. Наши спасатели, которые ежедневно и каждую ночь спасают украинцев и разбирают завалы после атак россиян, должны иметь бронь от мобилизации. Наш тыл должен быть защищенным. Сейчас это очень важно", - подчеркнул он.

Мобилизация спасателей

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.

На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

В среду, 5 июня, Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает бронирование, в частности, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.

Топ комментарии

  • Сергій Слинько ea813318
    Поки що бронь на 100% у мажорів, котрі у 23 ночі, та і вдень, влаштовують перегони на вулицях міст своімі автівками та особливо мотоциклетками знятими глушаками.

    Щось у зраді кішка тонка проти своіх мажорів! Ганьба зРаді!
  • Ned Stark
    У законі про мобілізацію в 1 читанні була бронь 50% для ментів, 100% для ДСНС - так проголосувала Рада. В 2 читанні зробили все навпаки і зебільна більшість разом із опзж теж проголосували! Тепер у ментів 100% бронь, а у ДСНС - 50%. Хто зараз важливіший, а?
  • Олександр ccfb121c
    Не бачу в цьому ніякої проблеми, на пожежах, ДТП і розборах завалів ДСНСників без проблем можуть підмінити клоуни, курєри доставки та працівники онлайн казино.
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