Мобилизация, талоны на продовольствие и обязательная работа: правительство Германии одобрило план действий в случае нападения России

Правительство ФРГ обновило план на случай войны на фоне угрозы со стороны России.

Немецкий таблоид Bild опубликовал обновленную "рамочную директиву о тотальной обороне" времен холодной войны, которая определяет меры безопасности на случай агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

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овым планом "тотальной обороны" предусмотрено:

→ переброска войск НАТО на восточный фланг, где также будут находиться силы Бундесвера;

→ возобновление обязательной службы для призывников. Это означает, что граждане Германии в случае начала военной агрессии России могут быть призваны на службу в любой момент;

→ федеральное правительство должно немедленно объявить о начале войны через радио и интернет;

→ пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться;

→ власти должны использовать "специальные технологии" для обмена секретной информацией, а СМИ должны "без задержки" оповещать население о важных новостях;

→ больницы должны быть готовы к внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени;

→ служба занятости может обязать граждан в возрасте 18 лет и старше работать на определенных работах: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях. Кроме того, все граждане с 18 лет должны будут работать на работах, причем они могут быть обязаны работать в выходные и праздничные дни.

Кроме того, немецкие власти будут контролировать поставки продовольствия, иметь стратегический резерв продуктов длительного хранения и регулировать цены или вводить систему талонов на продукты, если это будет необходимо.

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Предполагается, что немцы должны будут использовать для укрытия подвальные помещения в "крепких зданиях", подземные автостоянки или подземные железнодорожные станции. При необходимости власти могут отдавать приказ об эвакуации, при этом семьи нельзя будет разлучать.

Власти Германии также могут обязывать компании работать исключительно на нужды обороны и изымать имущество для армии.

План "тотальной обороны" детально регламентирует работу коммунальных служб и критической инфраструктуры. К примеру, мусор нужно обязательно убирать, чтобы предотвратить эпидемии, а военная техника будет иметь абсолютный приоритет на дорогах и железной дороге. Метеорологические службы на время войны могут из соображений безопасности не сообщать прогноз погоды.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, которое поставляет его страна, приведет к эскалации.