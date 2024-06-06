Враг активизировался на Времивском направлении – продолжаются бои в районах Урожайного и Старомайорского, - Генштаб ВСУ

Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 69. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 19:00.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории РФ, в частности из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области. Под бомбардировку попали районы Волчанска, Нескучного и Белого Колодезя. Штурмовых действий врага пока не отмечено.

На Купянском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты в районе Стельмаховки, продолжаются боевые действия в районе Мясожаровки.

Боевые действия на Донетчине

По предварительной информации, на Лиманском направлении враг за сегодня потерял убитыми и ранеными 55 человек. Украинские защитники повредили по одной единице автотранспорта и ББМ. В общем враг пытался атаковать на направлении девять раз.

На Северском направлении возросла активность врага в районе Верхнекаменского. Сейчас в течение дня здесь имели место четыре боестолкновения.

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На Покровском направлении сейчас продолжаются восемь боев, в частности в районе Прогресса. Направление остается одним из самых горячих. Также враг применяет авиацию. Вражескими КАБами атакованы за сегодня Новоселовка Первая, Прогресс, Карловка. На Кураховском направлении бомбардировке подверглась Константиновка.

Заметно активизировался враг на Времовском направлении - продолжаются бои в районах Урожайного и Старомайорского. Общее количество атак врага за сутки возросло до девяти.

Боевые действия на юге

По одной новой попытке врага атаковать стало больше на Ореховском и Приднепровском направлениях.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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