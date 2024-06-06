Сотрудники Каховской ГЭС видели, как россияне завозили взрывчатку, - "Укргидроэнерго"

В сентябре 2022 года работники Каховской гидроэлектростанции видели, как российские оккупанты завозят на ее территорию взрывные устройства.

Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"О взрывах на станции я узнал еще ночью. Около 02:50 российские военные подорвали станцию. Мне сразу позвонили коллеги. Шок, не верилось в то, что это действительно происходит. Позже уже стало известно, что заложенной в нескольких местах взрывчаткой россияне повредили конструкции Каховской ГЭС, что постепенно привело к разрушению всего гидроузла и неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища. В тот же день с самого утра президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО, учитывая теракт на ГЭС. Был ряд других срочных совещаний. Все внимание Украины и мира было приковано к этой катастрофе - звонили представители медиа, выходили на видеосвязь, все ждали комментариев. Мы в компании каждые несколько часов обновляли данные и давали оперативную информацию, чтобы люди знали, насколько катастрофическим стал этот подрыв", - рассказал он.

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"К тому времени наших сотрудников на станции уже не было. Их перестали допускать на территорию с конца сентября 2022 года. Напомню, что Каховская ГЭС была оккупирована 24 февраля 2022 года. Тогда в первый день полномасштабного вторжения российские вооруженные формирования заняли все здания станции. Каховская ГЭС хоть и была доступна для украинских работников станции до конца сентября 2022 года, но все это происходило при тотальном контроле со стороны оккупантов. Российские военные оказывали постоянное психологическое давление на наших работников. По станции было установлено ограниченное передвижение, работа велась в постоянном присутствии личного состава россиян. Наши сотрудники видели, что происходил завоз и хранение боевых припасов и военной техники в помещениях ГЭС. Отмечу, что персонал "Укргидроэнерго" продолжал выполнять свои должностные обязанности исключительно в рамках законодательства Украины", - добавил Сирота.

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"Мы общались с нашими коллегами, когда они выехали с оккупированной территории, и они рассказывали, что в течение всего времени, пока они находились на станции, происходил ввоз взрывчатки и опускание ее российскими войсками в нижние отделы здания станции. Поэтому никаких сомнений, что станция была разрушена путем внутреннего подрыва, у нас не возникало. Более того, напомню, что сейсмической станцией в Румынии, входящей в норвежскую сейсмическую группу Norsar, были зафиксированы импульсы, которые локализовались в районе расположения Каховской ГЭС и свидетельствовали о взрывах", - констатировал глава "Укргидроэнерго".

По данным Укргидроэнерго, Каховскую ГЭС можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации.