В 12 областях и Киеве вводятся аварийные отключения, - "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" применяет аварийные отключения электроэнергии в 12 областях.

Об этом пишут в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с превышением лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, г. Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ривненская, Харьковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в указанных областях возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Читайте также: Связь исчезает во время отключений из-за перегрузки сетей мобильных операторов, - Минцифры. ИНФОГРАФИКА