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В 12 областях и Киеве вводятся аварийные отключения, - "Укрэнерго"

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Аварійні відключення 6 червня

НЭК "Укрэнерго" применяет аварийные отключения электроэнергии в 12 областях.

Об этом пишут в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с превышением лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, г. Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ривненская, Харьковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в указанных областях возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль 7c749467
    Все можна спалити - тільки опори якось легше відновити чим ДніпроГЕС і Трипільську ТЕС
  • Ksenia VB
    І так ляді по 14 годин на добу вимикають. Які ще в них аварійні відключення
  • Ольга Ольга 0ad6c438
    Коли вже "наш" уряд чесно розкаже , ЩО вони зроблять до настання зими?
    Чи путька досяг своєї мети і тут залишиться тільки спалена земля, а усім готуватися до біженства?
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