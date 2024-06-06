Зеленский принял участие в церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что церемония состоялась на территории мемориала Omaha Beach во французском городе Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутствующие посмотрели документальный фильм о высадке войск союзников, а также историческую реконструкцию этого события. В небе в честь 80-летия высадки пролетели военные самолеты.

Среди присутствующих были лидеры ряда государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джозеф Байден, принц Уэльский Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, президент Чехии Петр Павел, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Стоит отметить, что высадка в Нормандии, также известная как "День Д" (D-Day), состоялась 6 июня 1944 года. Это одно из ключевых событий Второй мировой войны. Войска союзников, в частности Великобритании, США, Канады, осуществили высадку на побережье Нормандии в оккупированной нацистской Германией Франции. Это позволило им начать масштабное наступление в Западной Европе, что вместе с другими битвами Второй мировой войны привело к поражению нацизма в мае 1945 года.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, 6 июня президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

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