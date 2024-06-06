В деле митрополита Святогорского Арсения, подозреваемого в "сдаче" позиций ВСУ, будут дополнительные экспертизы, - СБУ

Расследование в уголовном производстве в отношении митрополита, настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ (МП) Арсения, который подозревается в том, что "сдавал" оккупантам позиции ВСУ, продолжается. Назначаются дополнительные экспертизы.

Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Расследование в рамках уголовного производства еще продолжается. Вы видели, что суд не согласился отпустить митрополита под залог и продлил ему срок заключения в изоляторе временного содержания, поэтому уголовное производство продолжается... Продолжается сбор доказательной базы, обязательно назначаются еще дополнительные определенные экспертизы", - сказала Прищепа.

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Она заверила: как только дело будет передано в суд, она обязательно сообщит журналистам. "И тем более сообщу, когда будет уже приговор", - отметила представительница СБУ.