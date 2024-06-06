Франция предоставит Украине самолеты Mirage 2000 и обучит пилотов, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал предоставление Украине самолетов Mirage 2000.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

"Франция помогает украинцам противостоять, но мы не хотим эскалации. Если говорить очень конкретно, то завтра во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество, и мы предоставим Mirage 2000 и предложим обучить пилотов", - заявил французский президент.

Количество самолетов, которые будут предоставлены Украине, Макрон не назвал.

Справочно

Сверхзвуковой самолет Mirage 2000 был основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. С 2006 года они заменяются многоцелевым истребителем Rafale. Отдельные модификации Mirage могут быть носителями ракет SCALP.

Читайте также: Макрон хочет создать европейскую коалицию по отправке военных инструкторов в Украину, - Le Monde