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"Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию

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Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький

В ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме", - заявил Кудрицкий.

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Он также отмечает, что с этим выводом в работу энергоблока областям будет легче придерживаться лимитов. Но это улучшение будет временным, ведь впереди еще июль, когда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.

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