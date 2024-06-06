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Франция поможет Украине снарядить и обучить новую бригаду, - Макрон

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Франция планирует помочь Украине снарядить и обучить бригаду из украинских военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

"Задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду", - рассказал президент Эмманюэль Макрон. Однако о французских военных в Украине речь пока не идет.

"Президент Украины, его министр обороны призвал всех союзников быстрее готовить солдат", - отметил Макрон.

"Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ - нет", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Vika Kudrya a0418aec
    Ну Макрон молодець. Підтримую його у всьому.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова гарна новина-французам черговий респект за підтримку України...
  • Victor Litarchuk
    "Франція планує допомогти Україні спорядити на навчити бригаду з українських військових."

    Її назвуть "Французький Легіон".
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