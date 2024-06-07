Укргидроэнерго: Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС была недостаточна

Реакция мира на подрыв Каховской гидроэлектростанции в прошлом году была недостаточной.

Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, отвечая на вопрос: какой была реакция мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС год назад, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы не получили должной реакция мирового сообщества на теракт россиян. Укргидроэнерго неоднократно публично призывало и продолжает привлекать внимание международного сообщества к принятию быстрых и решительных действий, направленных на недопущение новых техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Однако реакция мира недостаточна, поэтому мы имеем ситуацию, когда враг чувствует, что может продолжать свои атаки на энергетику в целом и на объекты гидрогенерации - в частности, что, соответственно, и делает. Последствия мы чувствуем уже. Сейчас ситуация в энергосистеме тяжелая: имеем потери мощностей, дефицит электроэнергии и вынужденные отключения от электроэнергии населения и промышленности", - рассказал Сирота.

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По данным Укргидроэнерго, Каховскую ГЭС можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации.