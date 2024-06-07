Польские фермеры сняли блокаду на пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне", - Гостаможслужба

Польские фермеры, блокировавшие пункт пропуска "Рава-Руська - Гребенне" на границе, прекратили протест.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную таможенную службу.

"В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокирование движения фур перед ПП "Гребенне - Рава - Руська", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, 4 июня польские протестующие заблокировали движение фур в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне" на границе с Украиной.

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