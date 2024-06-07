Ночью россияне в очередной раз нанесли комбинированный удар
Российские захватчики атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами, в России взлетали четыре Ту-95. Ракетная атака длилась 2 часа.
Атака БпЛА длилась 5 часов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
Российская армия снова пыталась истощить украинскую ПВО массированной атакой "Шахедов": группы беспилотников маневрировали над многими областями, воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине.
Жители Одесской области сообщали о взрывах. Местные каналы пишут, что ПВО отражало налет "Шахедов" южнее Одессы.
"Шахеды" были запущены с южного и северного направлений.
Вслед за запуском массы "Шахедов" Россия снова запустила по Украине ракеты.
Российские стратегические бомбардировщики запустили крылатые ракеты Х-101/555 из глубины воздушного пространства России.
Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ сообщали о группах ракет или отдельных ракетах, летевших с северо-восточного направления через Сумскую и Черниговскую области на Киевскую и далее на запад, через Винницкую область.
Российские крылатые ракеты, атаковали цели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области - как и "Шахеты" незадолго до них.
Из Староконстантинова поступали сообщения о стрельбе ПВО.
Отмечается, что враг этой ночью применил:
- крылатые ракеты Х-101/55 запущены 4 бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;
- ударные БпЛА типа "Шахед".
Наибольшую дистанцию в 2055 км (из Саратовской области РФ в Староконстантинов) часть ракет Х-101/55 преодолела за 2 часа полета.