Новый пакет военной помощи от США: боеприпасы для HIMARS, артснаряды, ракеты для HAWK, Stinger и Javelin, - Associated Press

США передадут Украине новый пакет военной помощи на 225 млн долларов, в который войдут, в частности, зенитные ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

При этом журналисты отмечают, что о соответствующих планах Вашингтона рассказали официальные лица США на условиях анонимности, поскольку помощь, о которой еще не было объявлено публично, находится на стадии обсуждения.

Что будет содержать новый пакет помощи?

Несмотря на это американские чиновники отметили, что вооружение из нового американского пакета Силы обороны Украины смогут использовать для нанесения ударов по "целям, представляющим угрозу, внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения".

В частности, по предварительной информации, в пакет войдут:

боеприпасы для артиллерийской ракетной системы HIMARS;

минометные системы;

ряд артиллерийских снарядов

ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK

зенитные ракеты Stinger,

противотанковые системы Javelin и AT-4,

бронетехника,

патрульные катера и прочее.

Также известно, что новый пакет помощи предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, которые позволяют изымать системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быстро отправиться на фронт.

Напомним, накануне стало известно, что президент США Джо Байден может в ближайшее время объявить о новом пакете помощи для Украины.

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