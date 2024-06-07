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Польша и союзники поднимали в воздух истребители из-за ракетных обстрелов Украины

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У Польщі підняли в повітря винищувачі

В ночь на 7 июня в Польше подняли в воздух истребители F-16 из-за российской атаки по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Внимание, в воздушном пространстве Польши дежурят польские и союзные самолеты, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов баллистическими, крылатыми ракетами, а также беспилотниками типа "Шахед" по объектам, которые расположены, в частности, на территории западной Украины... Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью российские захватчики массированно атаковали Украину "шахедами" и ракетами. В Киевской области из-за атаки российских террористов произошел пожар на одном из промышленных объектов, пострадавших нет.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Всєм баяцца.
  • Serhiy Talatynnik
    Фермера там кірпічів на кордоні не навалили?
  • Alfred 52983432
    До пиз ды! Москалям на втіху, бо радіють, що усі бігають, суєтяцця ...
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