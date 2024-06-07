Захваченные Россией территории на Харьковщине не являются стратегически важными с точки зрения общего хода войны в Украине, - заместитель советника по национальной безопасности США Файнер

Украинские защитники сумели остановить наступление армии РФ на Харьковщине, поэтому Соединенные Штаты не считают захват Россией дополнительных территорий стратегически важными с точки зрения общего хода войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер.

Он добавил, что главная задача сейчас заключается в том, чтобы США и их союзники доставляли необходимую военную помощь в Украину как можно скорее.

"Я считаю, что, вероятно, есть чрезмерная доля негатива и пессимизма относительно того, сколько на самом деле достигла Россия в своем собственном наступлении к северу от Харькова. России удалось захватить узкую полосу территории в основном вдоль своей границы, которую мы не считаем - и я не думаю, что Украина считает - стратегически важной с точки зрения общей траектории войны. Они вложили огромные ресурсы в попытки захватить эту территорию, они заплатили за это огромную цену", - отметил Файнер.

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Он добавил, что украинские защитники остановили российских захватчиков всего в нескольких километрах от границы с Россией

"Поэтому я не думаю, что мы рассматриваем это как период стратегической опасности, несмотря на все сложности сейчас на поле боя. И я думаю, что наша работа сейчас заключается в том, чтобы ресурсы, которые мы получили, и которые предоставляют другие страны в коалиции, как можно быстрее поступали в Украину", - подчеркнул Файнер.

Поэтому результат войны в Украине будет по крайней мере частично определен не конкретным ходом боев, а работой военно-промышленного комплекса враждующих сторон и их союзников.

Файнер отметил, что наиболее необходимыми на данном этапе войны являются средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

"Поэтому это будет соревнование, которое будет происходить на поле боя. Это также будет соревнование, которое состоится на наших фабриках, на фабриках в Европе, на фабриках в Украине, где мы запускаем совместное производство. Боеприпасы и ракеты для противовоздушной обороны... это две важнейшие вещи, которые мы можем предоставить сейчас, но мы просто не производим их достаточно", - добавил он.

Кроме того, он считает, что Россия не изменила своих амбиций по доминированию над Украиной. Несмотря на потерю, по подсчетам США, 350 тысяч военных убитыми и ранеными, Москва не показывает реального стремления к окончанию войны "на условиях, которые были бы приемлемыми для международного сообщества или Украины, которые уважают основополагающие принципы Устава ООН, суверенитет, территориальную целостность".

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Следовательно, стратегическая цель сейчас заключается в том, чтобы не дать России чувствовать, будто время на ее стороне, и она могла бы уничтожить Украину, продолжая оказывать давление на нее и ее союзников. Принятие пакета дополнительной помощи США Украине имеет большое значение с этой точки зрения.

В дополнение, говорит Файнер, на июльском саммите НАТО в Вашингтоне будет сделан "ряд шагов и обязательств, которые также продемонстрируют долгосрочную перспективу" и долгосрочную поддержку Соединенными Штатами Украины. Это должно продемонстрировать Москве, что она "не может просто выиграть время".

В то же время чиновник выразил уверенность, что ни украинское правительство, ни украинское общество не готовы согласиться на соглашение с Россией, которое бы предусматривало продолжение оккупации россиянами части украинской территории.

Соединенные Штаты уважают это и не считают целесообразным рассматривать любое соглашение с Россией, которое не отвечает интересам Украины.

"Я всегда напоминаю людям об этом, сделайте шаг назад и подумайте о том, где мы были в этом конфликте два года назад, два с половиной года назад, когда он только начинался. Если бы вы сказали два года назад, что через два с половиной года этого конфликта Россия и Украина все еще будут воевать на более-менее той же территории, где они воевали перед тем, знаете, с 2014 по 2022 год, я думаю, люди бы посчитали это огромным провалом, учитывая амбиции России в отношении этой войны", - подытожил Файнер.