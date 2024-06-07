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Украинским энергетикам понадобятся недели, месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, - Кудрицкий

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Атака на Слов’янську ТЕС 5 травня

Сейчас на ТЭС и ГЭС наблюдается наиболее критическая ситуация. Но это не означает, что энергоблоки на станциях уничтожены навсегда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава компании "Укренерго" Владимир Кудрицкий.

"Конкретно в этом моменте у нас действительно - исторический рекорд того, насколько низкая мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях - масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена", - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что дефициты, которые наблюдаются в энергосистеме, не может покрыть даже достаточно мощный импорт из стран Евросоюза. Это - следствие российских атак на ГЭС и ТЭС.

"И плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще - месяцы, иногда - годы", - подчеркнул Кудрицкий.

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Топ комментарии

  • Олександр Гуменюк 62b65d4d
    вам гнидам, і століття буде мало для деребану....
  • Тонка червона лінія
    Щоби вирішити проблему із маневреною електрогенерацією зебілам у владі просто потрібно роздати всім бажаючим інвесторам дозволи на спорудження мініелектростанцій (незалежно від джерела енергії) та їх підключення до єдиної енергосистеми України із правом продажу виробленої електроенергії на енергоринку.
    І тоді, О чудо!, ніяких довгих місяців, не кажучи про роки, щоби забезпечити український народ електрикою навіть в умовах війни і ракетних обстрілів зі сторони пітьми, не потрібно буде.
  • Pavel Bortsevych
    Лучше пусть расскажет сколько денег вбухал на якобы на защиту объектов генерации. И сколько лет ему бы пришлось сидеть, если б Украина была бы правовым государством
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