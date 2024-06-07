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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 516 080 человек (+1080 за сутки), 7834 танка, 13 497 артсистем, 15 096 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 516 080 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 516080 (+1080) человек,
  • танков - 7834 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин - 15096 (+20) ед.,
  • артиллерийских систем - 13497 (+64) ед.,
  • РСЗО - 1095 (+0) ед.,
  • средства ППО - 833 (+2) ед.,
  • самолетов - 357 (+0) ед.,
  • вертолетов - 326 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10886 (+40),
  • крылатые ракеты - 2270 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+1) ед.,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18416 (+56) ед.,
  • специальная техника - 2238 (+8).

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Втрати росіян за добу

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Топ комментарии

  • Анатолий Воробей b9b3d431
    О, ще одно корито рашистське заібаш..., вибачаюсь, задвухсотили. Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
  • Pawlo Kit
    Арта! Дуже добре
  • Vitaliy Kasenkov
    Танки засумували, корита взбадьорились.
    Наземка перша травнева тисяча і 59 тисяч з початку війни.
    ББМ 4 тис ствольна арта 5 тисяч з початку року.
    Чумардоси схаменіться, бо такими темпами до вівторка в Рязань не попадемо.
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