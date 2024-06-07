Общие боевые потери РФ с начала войны – около 516 080 человек (+1080 за сутки), 7834 танка, 13 497 артсистем, 15 096 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 516 080 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 516080 (+1080) человек,
- танков - 7834 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин - 15096 (+20) ед.,
- артиллерийских систем - 13497 (+64) ед.,
- РСЗО - 1095 (+0) ед.,
- средства ППО - 833 (+2) ед.,
- самолетов - 357 (+0) ед.,
- вертолетов - 326 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10886 (+40),
- крылатые ракеты - 2270 (+0),
- корабли/катера - 28 (+1) ед.,
- подводные лодки - 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18416 (+56) ед.,
- специальная техника - 2238 (+8).