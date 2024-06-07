Общие боевые потери РФ с начала войны – около 516 080 человек (+1080 за сутки), 7834 танка, 13 497 артсистем, 15 096 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 516 080 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 516080 (+1080) человек,

танков - 7834 (+6) ед.,

боевых бронированных машин - 15096 (+20) ед.,

артиллерийских систем - 13497 (+64) ед.,

РСЗО - 1095 (+0) ед.,

средства ППО - 833 (+2) ед.,

самолетов - 357 (+0) ед.,

вертолетов - 326 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10886 (+40),

крылатые ракеты - 2270 (+0),

корабли/катера - 28 (+1) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 18416 (+56) ед.,

специальная техника - 2238 (+8).

Читайте также: Уничтожение вражеской техники и методическая ликвидация оккупантов вблизи села Урожайное на Донетчине