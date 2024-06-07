РФ отправит в Гавану военные корабли и атомную подлодку для учений вблизи США, - Reuters

На Кубе заявили, что на следующей неделе в Гавану прибудет четыре российских военных корабля, но они не будут нести ядерного оружия и не будут представлять угрозы для Карибского региона. Корабли РФ посетят порт Гаваны с 12 по 17 июня. ВМС США будут следить за передвижением российских судов в этом регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В МИД Кубы сообщили, что этот визит соответствует "историческим дружеским отношениям" между Кубой и Россией и состоится в рамках международного права.

"Ни один из кораблей не имеет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона", - говорится в заявлении.

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Как отметило ведомство Кубы, ожидается, что российские корабли прибудут между 12 и 17 июня.

Заявление с Кубы поступило после сообщения официального представителя США о том, что Россия планирует отправить боевые корабли в Карибский регион, в частности к союзникам - посетят Кубу и Венесуэлу для проведения военно-морских учений, напоминает Reuters.

"Напряженность между Соединенными Штатами и Россией возросла после вторжения России в Украину в 2022 году, а российские военно-морские действия - хотя и регулярные в Атлантике - усилились из-за поддержки США Украины. Соединенные Штаты, однако, не считают ожидаемое прибытие небольшого количества самолетов и кораблей угрожающим", - говорится в материале.

Согласно пресс-релизу, в состав военно-морской группировки России входят фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", корабль снабжения "Академик Пашин" и буксир "Николай Цикер".

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Реакция США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты следят за визитом военных кораблей РФ в порт Гаваны. По его словам, США не ожидают какой-то серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшие недели начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне. Это первые с 2019 года.