В России заявили об уничтожении якобы украинских беспилотников над оккупированным Крымом, Азовским морем и тремя областями
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Минобороны России заявило, что ночью 7 июня силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 28 беспилотников над тремя областями, а также над оккупированным Крымом и Азовским морем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Отмечается, что российская ПВО уничтожила или перехватила одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть дронов над территорией Краснодарского края; два беспилотника над территорией Белгородской области и один над территорией Ростовской области.