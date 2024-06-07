Сутки на Сумщине: войска РФ обстреляли 4 громады минометами и артиллерией, атаковали FPV

Российские оккупанты ночью и утром 8 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксировано 27 взрывов. Россияне атаковали Хотинскую, Шалыгинскую, Есманьскую и Великописаревскую громады.

"Хотинская громада: осуществлены минометные обстрелы (2 взрыва). Шалыгинская громада: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (10 взрывов). Эсманская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады и совершил атаку FPV-дронами (2 взрыва). Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва)", - говорится в сообщении.

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