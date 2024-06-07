Новости

Пока возможность блекаута в Украине не предвидится, - "Укренерго"

1 72719
Блекауту в Україні не буде

Компания "Укренерго" пока не предусматривает возможности полного блэкаута в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Україна заявили в"Укренерго".

"Блэкаут - это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укренерго" не контролирует работу системы", - отметили в компании.

Там призвали не путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые "Укренерго" именно для того и применяет, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

"Сейчас "Укренерго" не предусматривает возможности такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", - говорится в сообщении.

Также читайте: В 12 областях и Киеве вводятся аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Укрэнерго должно за свои десятикратные евопейские зарплаты и премии к ним (за поднятие цен почти на 2/3) объяснить, какой сейчас баланс по дням и часам, какое потребление по всем группам, каких %% и кому не хватает и как с этими %% соотносится отключение света 16 часов из 24. А если одним отключают 16-24, а другим не отключают вообще, то надо ещё объяснить, чем эти другие белее (или зеленее) остальных.
  • Garinich
    Мені теж дуже полегшало, виявляється світло по 6 годин на день це норма.
  • Andriy L
    Ні, то все по плану було
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости