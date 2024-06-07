Еврокомиссия будет предлагать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне, - Financial Times

В пятницу, 7 июня, Европейская комиссия предоставит в целом положительную устную оценку выполнению Украиной рекомендаций, изложенных в ноябрьском Отчете по расширению, а именно реформ, необходимых для членства в ЕС.

Об этом со ссылкой на трех анонимных собеседников пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пятницу Еврокомиссия объявит, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах - борьба с коррупцией, контроль над политическим лоббированием, прозрачность состояния должностных лиц и права меньшинств - и рекомендует Украине начать переговоры о вступлении.

Процесс хотят запустить до того, как Венгрия примет председательство в ЕС. Будапешт будет председательствовать с 1 июля.

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Это даст ей дополнительные рычаги воздействия. Поэтому председательствующая в ЕС Бельгия надеется провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

Венгрия ожидаемо будет выражать несогласие, продолжая утверждать, что права венгерского меньшинства нарушаются, отмечает издание.

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что устная оценка для Украины и Молдовы должна быть положительной.

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