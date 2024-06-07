Выпускникам строительного колледжа в оккупированном Луганске выписали "боевые" повестки

Захватчики на оккупированных территориях продолжают скрытую "мобилизацию".

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"В Луганске выпускников местного строительного колледжа собрали и вместе доставили в военкомат будто для уточнения учетных данных. По итогу, одним днем провели медицинское обследование и выписали "боевые" повестки", - говорится в сообщении.

Также, по словам главы области, оккупационная администрация передала российскому инвестору еще пять угледобывающих предприятий.

"Опять за символическую сумму и при отсутствии конкурентных торгов. Поэтому, сокращение штата и другие проблемы ожидают горняки шахт "Молодогвардейская", "Красный Партизан", имени Баракова, "Суходольская-Восточная", "Харьковская", - добавил Лысогор.

Читайте также: Рашист, ставший "поэтом СВО", похитил и жестоко убил жительницу оккупированного Луганска: она якобы занималась разведкой в ​​пользу ВСУ