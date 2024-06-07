За сутки на фронте - 90 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении - 36, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники на Покровском направлении отразили 36 атак врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона сообщил спикер штаба Украины Андрей Ковалев.

"В течение суток произошло 90 боевых столкновений. За минувшие сутки в целом враг нанес один ракетный и 75 авиационных ударов, в частности, применив две ракеты и 80 управляемых авиационных бомб, также совершил более 2,5 тысячи обстрелов, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня", - отметил спикер.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил, продолжал осуществлять огневое воздействие по всей линии боевого соприкосновения на этом направлении с применением артиллерии и авиации.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отразили четыре вражеские атаки - в районах Дружелюбовки, Петропавловки Харьковской области, Мясожаровки Луганской области.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 атак противника в районах Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, тернов Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили пять атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка, Выемка.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять попыток противника прорвать украинскую оборону в районах Калиновки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

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На Покровском направлении украинские воины отразили 36 атак в районах населенных пунктов Прогресс, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Яснобродовка, Калиновое Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага. В районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковьевка, где враг десять раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Ситуация на юге

На Времовском направлении противник совершил 9 безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой области, Новодаровка Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении российские оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с плацдармов на Левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник совершил шесть атак против Сил обороны на этом направлении.

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