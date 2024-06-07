59% украинцев до сих пор доверяют Зеленскому, 36% - не доверяют, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Уровень доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому постепенно снижается с февраля 2022 года. По состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому.
Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).
"По состоянию на май 2024 года 59% доверяют Зеленскому, 36% - не доверяют", - отметили социологи.
После вторжения уровень доверия к президенту Зеленскому вырос до 90%, но к концу декабря 2023 года упал до 77%, а к февралю 2024 года - до 64%.
Исследование проходило 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.