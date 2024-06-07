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59% украинцев до сих пор доверяют Зеленскому, 36% - не доверяют, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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Яка динаміка довіри українців до Зеленського? Опитування КМІС

Уровень доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому постепенно снижается с февраля 2022 года. По состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому.

Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

"По состоянию на май 2024 года 59% доверяют Зеленскому, 36% - не доверяют", - отметили социологи.

Рівень довіри Зеленського - опитування КМІС

Также читайте: 43% украинцев считают, что ситуация с демократией при президентстве Зеленского ухудшилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

После вторжения уровень доверия к президенту Зеленскому вырос до 90%, но к концу декабря 2023 года упал до 77%, а к февралю 2024 года - до 64%.

Рівень довіри Зеленського - опитування КМІС

Исследование проходило 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

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Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    ви жартуєте ??? ретин зе-н*ркомана, янелоха оманського там завищений мінімум у 10 раз !!!

  • ZoV KobZona
    Итак, весной 2019 года, когда публика проголосовала за клоуна, вы что же, думали, что он подучится и начнет что-то делать полезное? Или думали, что пациент, заработавший свои деньги в москве, начнет исполнять какие-то феноменальные номера на пользу Украине? Нет? А что вы думали, он будет делать? Не это ли, что делает сейчас? Это что же для вас стало откровением? Пойдем дальше. Осенью 2019 года, когда та же самая публика избрала монобольшинство опять же, состоящее из стентаперов, пранкеров и шлеперов, чего вы от них ждали? А после того, как их стадом погнали в Трускавец, для кого-то остались какие-то не закрытые вопросы? Если вы себе не строили каких-то глупых иллюзий, то должны были понимать, что это пришла братва, которая будет тащить все, что только можно, она будет об*ераться на каждом шагу и при случае, впрыгнет в роль Вити Янукевича, который в ноябре 2013 года, в Сочи, слил Украину за 3 миллиарда долларов. Так они все это последовательно делают все эти пять лет. И то, что они не сдали Украину, не их заслуга. Это случилось вопреки их действиям... https://dl-news.defence-line.org/?p=32202
  • Frol Fedoroff
    МАЯЧНЯ !!!
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