Байден не поддержал идею Макрона относительно отправки военных инструкторов в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Джо Байдену отправить в Украину военных инструкторов. Но американский лидер отверг предложение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с содержанием телефонного разговора между лидерами.
Макрон предложил США направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских войск в зоне боевых действий. Это предложение Макрон лоббировал и ранее.
Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки военных из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.
Politico отмечает, что именно Макрон лоббировал отправку коалиционных войск в Украину для обучения военнослужащих задолго до того, как был достигнут какой-либо консенсус относительно такого шага.
Напомним, Макрон сообщил, что планируется обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду.