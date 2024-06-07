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Байден не поддержал идею Макрона относительно отправки военных инструкторов в Украину

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Макрон і Байден

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Джо Байдену отправить в Украину военных инструкторов. Но американский лидер отверг предложение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с содержанием телефонного разговора между лидерами.

Макрон предложил США направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских войск в зоне боевых действий. Это предложение Макрон лоббировал и ранее.

Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки военных из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

Politico отмечает, что именно Макрон лоббировал отправку коалиционных войск в Украину для обучения военнослужащих задолго до того, как был достигнут какой-либо консенсус относительно такого шага.

Напомним, Макрон сообщил, что планируется обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду.

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Топ комментарии

  • Суслик Агроном
    БО ВІЙНА НЕ В АМЕРИЦІ А В ЕВРОПІ.
    ЙОМУ НЕ ЗУДИТЬ І НЕ БОЛИТЬ ЗА НАШІ ПРОБЛЕМИ.
    АБИ ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ НЕ РОСЛИ.
    ДЄДУШКА СТАРЕНЬКИЙ. ДЄДУШКА УСЬОГО ЛЯКАЄТЬСЯ.
  • Valentyn Svyrydov
    Треба американцям почастіше нагадувати хто був ініціатором ядерного роззброєння України при Кравчука, і що вони обіцяли в замін, і що з тих домовленостей виконується.
  • Vladyslav Novikov
    У лидера страха быть по определению быть не может. Либо ты не лидер.
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