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55% украинцев негативно оценивают деятельность партии "Слуга народа", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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Яка оцінка діяльності партії Слуга народу? Опитування КМІС

55% опрошенных граждан Украины негативно оценивают деятельность президентской партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что скорее хорошо или очень хорошо оценивают деятельность партии "Слуга народа" - 7% украинцев.

В то же время треть респондентов из числа опрошенных, или 31%, оценивают деятельность "Слуги народа" ни хорошо, ни плохо.

Плохо или очень плохо оценили деятельность партии 55% граждан Украины.

Оцінка діяльності президентської партії
Оцінка діяльності президентської партії

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • Яр Холодний
    - Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

    - Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

    *
    "Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
    - Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
    Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
    - Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

  • Kiev_Kiev_777
    Досить писати гадості за "ЗЕ" ! Я не встигаю їх лайкати !
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