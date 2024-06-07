55% украинцев негативно оценивают деятельность партии "Слуга народа", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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55% опрошенных граждан Украины негативно оценивают деятельность президентской партии "Слуга народа".
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что скорее хорошо или очень хорошо оценивают деятельность партии "Слуга народа" - 7% украинцев.
В то же время треть респондентов из числа опрошенных, или 31%, оценивают деятельность "Слуги народа" ни хорошо, ни плохо.
Плохо или очень плохо оценили деятельность партии 55% граждан Украины.